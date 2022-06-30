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Россияне сбежали со Змеиного – говорят, "жест доброй воли"

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 11:47
Россияне сбежали со Змеиного – говорят, жест доброй воли
ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА ОДЕЩИНЫ

Российские власти заявили, что якобы "в качестве шага доброй воли" "завершили выполнение задач на острове Змеином" и вывели находившийся там гарнизон.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны

Детали: Россияне говорят, что из-за такого вывода "не позволят Киеву спекулировать на теме невозможности вывозы зерна".

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Справка: Такое же определение "доброй воли" россияне использовали, когда после разгрома сбегали из Киевской и Черниговской областей.

Напомним: Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.

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Темы: Вооруженные силыЧерное мореРосcияпропаганда
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