Россияне сбежали со Змеиного – говорят, "жест доброй воли"
Четверг, 30 июня 2022, 11:47
Российские власти заявили, что якобы "в качестве шага доброй воли" "завершили выполнение задач на острове Змеином" и вывели находившийся там гарнизон.
Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны
Детали: Россияне говорят, что из-за такого вывода "не позволят Киеву спекулировать на теме невозможности вывозы зерна".
Справка: Такое же определение "доброй воли" россияне использовали, когда после разгрома сбегали из Киевской и Черниговской областей.
Напомним: Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.