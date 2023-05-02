Глава МВД обещает революционные изменения в сервисных центрах и прозрачные экзамены на права

МВД намерено начать летом оптимизацию работы сервисных центров и сделать услуги теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом качественными и прозрачными.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Клименко: "Назрел вопрос, который касается практически каждого гражданина Украины – чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующей чистой сдачи этих экзаменов.

Поэтому на июль этого года планируем старт изменений в работе сервисных центров. Мы провели аудит работы центров: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов".

Детали: По словам главы МВД, он хочет, что услуги были "достаточно качественными и прозрачными, чтобы каждый гражданин мог иметь прозрачную систему обжалования действий работников сервисных центров, в том числе тех, кто проводит теоретические и практические экзамены".

Он добавил, что классы, где будут сдаваться теоретические экзамены, до конца года оборудуют соответствующими камерами, которые сделают невозможным существование так называемых "слепых зон", где могут находиться другие лица.

Также будет идентификация лица каждого гражданина, который придет сдавать экзамены.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, МВД хочет дать каждому гражданину возможность самостоятельно осваивать теорию ПДД или с репетитором, то есть ходить в школу будет не обязательно.

Для людей с инвалидностью планируют организовать выезд мобильных сервисных центров в тот или иной населенный пункт.

Прямая речь Клименко: "До конца этого года планируем оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон, – чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки. Эти машины будут оборудованы трекерами, которые будут определять маршрут движения, также будет полная аудиозапись из салона автомобиля".

Детали: Глава МВД добавил, что понимает, что может быть сопротивление таким нововведениям, но заверил, что он к этому готов.

В частности, в министерстве создадут соответствующее контролирующее мониторинговое подразделение, которое будет заниматься проверкой коррупционных фактов, о которых будут заявлять граждане.

А весь персонал сервисных центров, по словам Клименко, пройдет проверку на благонадежность.

Предыстория: