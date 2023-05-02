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Песков заявил, что США ничего не знают о потерях России на фронте

Ирина БалачукВторник, 2 мая 2023, 15:24
Песков заявил, что США ничего не знают о потерях России на фронте
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не располагают достоверными сведениями о потерях России в войне против Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "(Цифры) взятые с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует Министерство обороны РФ".

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Темы: Росcиявойна
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