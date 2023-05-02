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Взрыв в Мелитополе: россияне говорят о покушении на топ-чиновника МВД РФ

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 15:29
Взрыв в Мелитополе: россияне говорят о покушении на топ-чиновника МВД РФ
якобы место покушения, скриншот с видео ск

Следственный комитет РФ заявляет, что в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на так называемого "замначальника МВД области": у дома заложили бомбу.

Источник: пропагандисты из "РИА Новости" со ссылкой на СК, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram 

Дословно: "В Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУМВД Запорожской области, у ворот его дома была заложена бомба. Мужчина госпитализирован, заведено уголовное дело".

Детали: Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утром 2 мая в Мелитополе прогремел взрыв. Произошло это в 6:45. Слышали "бавовну" жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчались машины полиции и "скорой".

Позже он написал в Telegram, что по уточненным данным взрыв произошел, когда так называемый "заместитель начальника управления МВД" оккупированной части Запорожской области открывал ворота.

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Темы: МелитопольвзрывМВД
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