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Генерал Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению

Станислав ПогориловВторник, 2 мая 2023, 23:48
Генерал Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению
Марк Милли, фото: Getty Images

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли считает, что украинские войска уже готовы к наступательным действиям благодаря помощи западных стран.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на интервью Милли журналу Foreign Affairs

Прямая речь Милли: "Они (ВСУ - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и т.д., если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы".

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Детали: По мнению Милли, Путин стремился быстро захватить Киев, за четыре-шесть недель продвинуться от российской границы до Днепра, а затем лишить Украину доступа к Азовскому морю.

Однако, подчеркнул он, Россия не достигла своих стратегических целей военным путем, и в конце марта или в начале апреля прошлого года Путин скорректировал свои стратегические цели, решив ограничиться южными областями Украины, укрепить власть на Донбассе и обезопасить Крым.

Тем временем Украина, по словам Милли, провела два весьма успешных контрнаступления, во время которых российские войска были вынуждены отступить, в то время как украинские - сомкнули ряды и восстановили оборону.

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Несмотря на это, в течение зимы "значительные территории практически не переходили из рук в руки, за исключением, возможно, Бахмута", констатировал Милли.

"И тогда украинцы попросили нас о помощи в наращивании своих сил, для того, чтобы у них была возможность проводить наступательные операции с применением... механизированной бронетехники и пехоты. Мы сделали это, но пока неясно, что из этого получится", - подчеркнул генерал.

Что предшествовало: 2 мая министр обороны Алексей Резников отмечает, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения легкости поддержки со стороны партнеров.

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениевойнаРосcия
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