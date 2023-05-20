Россияне убили двух человек в Часовом Яру

Російські окупанти обстріляли Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: Зазначається, що окрім Часового Яру, вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов'янську – 1 будинок зруйновано, ще 9 пошкоджено.

Окрім цього, Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено 2 будинки. Пречистівка 4 рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка — двічі.

У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків.

Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади — пошкоджено господарче приміщення.

Також пошкоджено 1 будинок у Званівці і 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.