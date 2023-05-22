Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС официально запустил миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 15:05

Евросоюз в понедельник 22 мая официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет запускает Миссию партнерства ЕС в Республике Молдова (EUPM Moldova) в рамках Общей политики безопасности и обороны с целью усиления устойчивости сектора безопасности в стране", – сообщила пресс-служба Совета.

Реклама:

Целью миссии, которую официально создали 24 апреля 2023 года по просьбе властей Молдовы, является содействие укреплению структур кризисного управления Молдовы и повышение ее устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

С этой целью миссия будет предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в развитии потенциала.

Главой миссии будет румынский дипломат Космин Динеску. Командующим гражданских операций станет Стефано Томат, управляющий директор по вопросам гражданского планирования и проведения операций внешнеполитической службы ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Как пояснили в Брюсселе, миссия необходима в связи с тем, что с началом полномасштабного вторжения России заметно возросли усилия по дестабилизации ситуации в Молдове. Эти усилия представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Власти Молдовы попросили ЕС развернуть гражданскую миссию в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю от 28 января 2023 года.

Как известно, 1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества.

Темы: ЕСМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЕС
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: