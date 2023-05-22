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ЕС официально запустил миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 15:05

Евросоюз в понедельник 22 мая официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет запускает Миссию партнерства ЕС в Республике Молдова (EUPM Moldova) в рамках Общей политики безопасности и обороны с целью усиления устойчивости сектора безопасности в стране", – сообщила пресс-служба Совета.

Целью миссии, которую официально создали 24 апреля 2023 года по просьбе властей Молдовы, является содействие укреплению структур кризисного управления Молдовы и повышение ее устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

С этой целью миссия будет предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в развитии потенциала.

Главой миссии будет румынский дипломат Космин Динеску. Командующим гражданских операций станет Стефано Томат, управляющий директор по вопросам гражданского планирования и проведения операций внешнеполитической службы ЕС.

Как пояснили в Брюсселе, миссия необходима в связи с тем, что с началом полномасштабного вторжения России заметно возросли усилия по дестабилизации ситуации в Молдове. Эти усилия представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

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Власти Молдовы попросили ЕС развернуть гражданскую миссию в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю от 28 января 2023 года.

Как известно, 1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества.

Темы: ЕСМолдова
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