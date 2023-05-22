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Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 15:43

Парламентская ассамблея НАТО единодушно признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в России – рашизмом.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет "Европейская правда".

По словам Чернева, на сессии ассамблеи в Люксембурге приняли декларацию, которая содержит единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее.

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Кроме того, документ признает преступления России против Украины геноцидом, осуждает идеологию рашизма, поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации, а также "план Маршалла" для Украины, отметил нардеп.

"На сессии ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия", – констатировал Чернев.

Кроме того, ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.

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"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены", – отметил Чернев.

Депутат подчеркнул, что благодаря этому решению "фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен". "Парламентарии стран Альянса свою позицию выразили. Теперь дело за правительствами", – добавил депутат.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.

Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: НАТОУкраинаРосcиягеноцид
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