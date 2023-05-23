Украина может получить истребители F-16 уже осенью – СМИ

В Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления чиновников из Центральной и Восточной Европы, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, реально ли Украине истребители до осени, чиновник из оборонного ведомства в Центральной Европе сказал: "Я думаю, что да".

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Кроме того, на тот же вопрос дипломат из Восточной Европы ответил: "Почему бы и нет?".

Ранее советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допускает, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.

Накануне министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что на поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

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На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.