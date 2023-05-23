Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины – МИД

Франция вместе со своими партнерами продолжает работать над тем, как лучше всего поддержать Украину в долгосрочной перспективе, в том числе в вопросе гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД Франции.

"Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", – говорится в заявлении.

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Комментарий французского МИД появился в ответ на информацию издания The Wall Street Journal о том, что ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до получения членства на основе Киевского договора по безопасности (Kyiv Security Compact).

Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, основывается на Kyiv Security Compact, предложенном в сентябре 2022 года рабочей группой во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию, что обсуждение "израильской модели" безопасности для Украины ведутся, но конкретики пока нет.

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Но высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности Париже и Берлине, рассказали, что они в целом согласны с планом, который предусматривает "ряд двусторонних гарантий в рамках многосторонней договоренности".

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО. Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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