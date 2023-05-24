ПВО, боеприпасы, вертолеты: ЕС объявил 11 новых оборонных проектов

Во вторник ЕС объявил об 11 новых совместных оборонных проектах в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), которое является частью политики безопасности и обороны Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Defence News.

Новые проекты охватывают обучение, боеприпасы, противодействие артиллерии, ракеты воздушного базирования и средние вертолеты. Новые проекты будут действовать в дополнение к 57 уже созданным в рамках программы PESCO, которая объединяет участников для совместного финансирования и развития новых оборонных сил и средств.

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По словам руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что более 50 проектов PESCO должны достичь "фазы реализации" до 2025 года, 11 новых проектов усилят способность Европы вести войну высокой интенсивности.

"На фоне агрессивной войны России против Украины и ее военных последствий, в том числе требований к ведению войны высокой интенсивности, эти новые проекты PESCO направлены на обеспечение критически важных сил и средств с большей оперативной направленностью. Мы не можем построить сильную европейскую оборону, не обеспечив готовность и оснащенность европейских вооруженных сил к будущим вызовам", – заявил Боррель.

Франция возглавит программу по созданию трех учебных школ для пилотов военно-транспортной авиации, а Эстония – программу по созданию новой беспилотной наземной системы боевого обеспечения.

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Франция и Нидерланды будут работать над новой контрартиллерийской сенсорной системой, а Германия вместе с Францией возглавят работу над новым продуктом по нейтрализации торпед.

Германия, Испания, Франция, Португалия и Швеция будут работать вместе под руководством Италии над программой, направленной на лучшую защиту подводных газопроводов и интернет-кабелей.

Германия возглавит работу над новой ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности для противодействия самолетам 6-го поколения.

В дополнение к все большему количеству вертолетных программ будущего, которые сейчас реализуют, Франция возглавит программу среднего вертолета следующего поколения (NGMH), в которой участвуют Италия, Финляндия и Швеция.

Италия возглавит группу, в которую входят Франция, Венгрия и Швеция, по планированию новой интегрированной многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в то время как Финляндия возглавит группу в составе Эстонии, Франции и Швеции для планирования новых систем командования и управления для использования в Арктике.

Швеция возглавит группу, которая будет работать вместе с Эстонией и Францией над усилением связи, а Испания возглавит группу, которая будет работать над усовершенствованием работы военных медицинских бригад.

Накануне в Брюсселе прошла встреча министров обороны ЕС. После нее глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что "подавляющее большинство" государств-членов ЕС поддерживают предложение увеличения Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Также Боррель сообщил, что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.