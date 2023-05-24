Польша будет покупать подводные лодки

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил в среду, что страна начнет программу закупки подводных лодок в 2023 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Блащак сказал во время двухдневной конференции Defence24 Day, его цитирует RMF FM.

"Позже в этом году мы планируем начать процедуру, направленную на приобретение подводных лодок вместе с передачей необходимых технологий", – заявил Блащак, объявляя старт программы "Орка".

Блащак подчеркнул, что "полноценные ВМС должны включать не только надводные корабли, но и те, которые могут незаметно передвигаться под водой".

Он добавил, что в ближайшее время министерство объявит более подробную информацию о количестве кораблей, их оснащении и компетенциях.

Сейчас ВМС Польши имеют одну подводную лодку. Это судно типа Kilo, спущенное на воду в 1985 году. Аппарат был модернизирован и капитально отремонтирован, в период с 2020 по 2021 год корабль прошел не менее 10 ремонтов, но его текущее состояние неизвестно.

"Мы хотим, чтобы наши подводные лодки характеризовались долговечностью миссий, которые они выполняют, а также высокой мощностью с точки зрения боевого оснащения и гибкости конфигурации. А также высокой способностью к скрытому передвижению на высокой скорости и длительному скрытому подводному ожиданию", – сказал глава Минобороны Польши.

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На днях Блащак сообщил, что Польша ведет переговоры о покупке шведских самолетов раннего предупреждения и надеется, что переговоры будут завершены в ближайшее время.

Польша увеличила свои военные расходы после вторжения России в Украину в феврале прошлого года, и правительство пообещало удвоить численность армии и потратить 4% ВВП на оборону в 2023 году.