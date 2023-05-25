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Половина американцев продолжают поддерживать поставки оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 11:58

Поддержка населением США помощи Украине несколько уменьшилась, но все еще довольно широкая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Гарриса Чикагского университета и NORC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Опрос показал, что половина американцев поддерживают поставки Пентагоном оружия Украине для ее защиты от российских войск. Этот уровень не изменился с начала года. В мае прошлого года поставки оружия поддерживали 60%.

Сейчас около четверти американцев выступают против продолжения военной поддержки, которая сейчас превысила 37 миллиардов долларов.

Согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, подавляющее большинство как демократов, так и республиканцев считают, что нападение России на Украину было неоправданным.

Что касается конкретных видов поддержки Украины со стороны США, то поддержка населением санкций США против России претерпела наиболее значительное падение: с 71% год назад до 58% этой весной, хотя это все еще большинство.

Снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали росту инфляции, считают аналитики.

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В целом, однако, результаты опроса показывают, что опасения американских политиков относительно значительной материальной помощи Украине еще не оправдались: что общественная поддержка упадет, если война затянется, и что значительная помощь Украине станет вопросом, который разделит демократов и республиканцев.

Подавляющее большинство взрослого населения США считает, что Россия совершила военные преступления во время войны, в том числе 54% считают, что Россия является единственной стороной, которая это сделала.

Люди старшего возраста более склонны рассматривать российское вторжение как неоправданную попытку свержения украинского правительства – 79% среди людей 45 лет и старше, по сравнению с 59% среди тех, кому 44 года и моложе.

В целом 62% считают Россию врагом – или главным врагом – Соединенных Штатов. А 48% очень обеспокоены влиянием России во всем мире. В то же время 50% говорят, что они положительно относятся к русскому народу, по сравнению с 17%, которые имеют неблагоприятное мнение.

Только 8% американцев положительно относятся к Путину.

Взгляд американцев на Россию и ее лидера уже становился горячей точкой в американской политике, например, когда весной этого года губернатор Флориды Рон Десантис подвергся критике за то, что назвал борьбу Украины с российскими войсками "территориальным спором".

Как сообщалось, Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.

Темы: СШАУкраинаоружие
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