Половина американцев продолжают поддерживать поставки оружия Украине

Поддержка населением США помощи Украине несколько уменьшилась, но все еще довольно широкая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Гарриса Чикагского университета и NORC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Опрос показал, что половина американцев поддерживают поставки Пентагоном оружия Украине для ее защиты от российских войск. Этот уровень не изменился с начала года. В мае прошлого года поставки оружия поддерживали 60%.

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Сейчас около четверти американцев выступают против продолжения военной поддержки, которая сейчас превысила 37 миллиардов долларов.

Согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, подавляющее большинство как демократов, так и республиканцев считают, что нападение России на Украину было неоправданным.

Что касается конкретных видов поддержки Украины со стороны США, то поддержка населением санкций США против России претерпела наиболее значительное падение: с 71% год назад до 58% этой весной, хотя это все еще большинство.

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Снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали росту инфляции, считают аналитики.

В целом, однако, результаты опроса показывают, что опасения американских политиков относительно значительной материальной помощи Украине еще не оправдались: что общественная поддержка упадет, если война затянется, и что значительная помощь Украине станет вопросом, который разделит демократов и республиканцев.

Подавляющее большинство взрослого населения США считает, что Россия совершила военные преступления во время войны, в том числе 54% считают, что Россия является единственной стороной, которая это сделала.

Люди старшего возраста более склонны рассматривать российское вторжение как неоправданную попытку свержения украинского правительства – 79% среди людей 45 лет и старше, по сравнению с 59% среди тех, кому 44 года и моложе.

В целом 62% считают Россию врагом – или главным врагом – Соединенных Штатов. А 48% очень обеспокоены влиянием России во всем мире. В то же время 50% говорят, что они положительно относятся к русскому народу, по сравнению с 17%, которые имеют неблагоприятное мнение.

Только 8% американцев положительно относятся к Путину.

Взгляд американцев на Россию и ее лидера уже становился горячей точкой в американской политике, например, когда весной этого года губернатор Флориды Рон Десантис подвергся критике за то, что назвал борьбу Украины с российскими войсками "территориальным спором".

Как сообщалось, Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.