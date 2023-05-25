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Лидеры Армении и Азербайджана заявили об отсутствии территориальных претензий

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 17:36
Лидеры Армении и Азербайджана заявили об отсутствии территориальных претензий
ФОТО MEDIA.AZ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его государство и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление Пашиняна прозвучало на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве в четверг.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – заявил Пашинян.

Также он подтвердил готовность Армении "разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления заявил, что "у нас нет территориальных претензий с Арменией", хотя оба лидера и поспорили о ситуации в Лачинском коридоре, который, как сказал армянский премьер, "захватили" азербайджанские силы.

Как известно, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

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Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: АрменияАзербайджан
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