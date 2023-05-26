Жена и. о. главы БЭБ строит отель и продает "УЗ" диоды по завышенным ценам – СМИ

Жена и. о. директора Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова – Ольга Федорова – строит отель на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам "Укрзализныци" диоды по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Источник: расследование издания "Bihus.Info" "Брейкинг БЭБ"

Детали: Журналисты "Bihus.Info" установили, что Ольга Федорова имеет более 20 различных бизнесов по всей Украине.

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За последние 6 лет жена и. о. председателя БЭБ стала основательницей или соучредителем компаний, которые специализируются на торговле топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, занимаются пассажирскими перевозками и бурением скважин, образованием и техническими исследованиями, говорится в расследовании.

Также, как выяснили журналисты, Федорова вместе с бывшими и действующими СБУ-шниками является совладелицей ветроэлектростанции на Николаевщине и строит отель на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Семье Федоровых там принадлежит 2 земельных участка.

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Сообщается, что, в частности, 5 земельных участков на территории, где строится отель, принадлежат генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, 2 участка - генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой ОВА Александру Куцю и его жене, а еще 4 участка – женщинам, чьи сыновья служат или служили в СБУ на низших должностях.

Журналисты установили, что жена Карпенко уже ввела в эксплуатацию один из построенных на курорте домов, а жена Федорова зарегистрировала право собственности на еще 4 незавершенных дома.

Больше деталей: Журналисты "Bihus.Info" также установили, что жена и. о. директора БЭБ является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего".

"До недавнего времени эта фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, откуда родом и где раньше служил сам Федоров. С 2022 года "ГТМ" резко изменила профиль и начала поставлять запчасти ремонтным заводам "Укрзализныци" в Киеве, Днепре и Запорожье (всего за эти полтора года сумма сделок превысила 50 млн грн)", – говорится в расследовании.

Отмечается, что основной товар, который компания "ГТМ" поставляет заводам "УЗ", – различные типы диодов. При этом фирма не является производителем запчастей, а лишь перепродает их. По данным журналистов, "ГТМ" продает диоды с наценкой вплоть до 100%.

Расследователи выяснили, что в 2022 году компания жены и. о. главы БЭБ поставляла заводам "УЗ" диоды вида ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по цене 6 973 грн за штуку, тогда как покупала за 4 970 грн/шт (цены здесь и ниже указаны без НДС).

После падения курса гривны цены на этот вид диодов повысились, но наценка в размере 30% сохранилась. Компания закупала их по 6 130 грн/шт, а продавала по 9 154 грн/шт.

Диоды типа ДЛ161-200-12 УХЛ2 "ГТМ" продавали заводам "УЗ" по 1 641 грн/шт, покупая их по 1 025 грн/шт, говорится в расследовании.

А самую большую группу диодов ДЛ161-200-16 УХЛ2 компания поставляла по 1 900 грн/шт, тогда как закупала по 1 025 грн/шт.

Журналисты также установили, что в конце 2022 года "ГТМ" начала заказывать услуги по изготовлению диодов. За услуги она платила от 505 до 620 грн/шт, продавая готовые диоды по 2 000 грн/шт.

Эдуард Федоров не предоставил "Bihus.Info" комментарии относительно бизнес-деятельности своей жены.

Напомним: Кабинет министров Украины 11 апреля уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника – Эдуард Федоров.

До назначения в БЭБ Федоров работал начальником управления СБУ в Сумской области (2022-2023 годы) и заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и. о. начальника отдела Киевской таможни (2021-2022 годы).