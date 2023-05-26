NYT: Если разделенная Германия смогла вступить в НАТО, почему не может Украина?

На Западе думают, не предложить ли Украине вступить в НАТО до возвращения контроля над оккупированными Россией территориями, сохраняя восстановление территориальной целостности как цель на будущее. В качестве примера берут опыт Западной Германии.

Источник: колонка американского журналиста Стивена Эрлангера, который является главным дипломатическим корреспондентом "The New York Times" в Европе

Дословно NYT: "Хотя мир кажется далеким, Соединенные Штаты и Европа обсуждают, как гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий с Россией, даже если ни одна из сторон не получит полной победы. Западная Германия может стать моделью, прецедентом для принятия разделенной страны в НАТО.

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Несмотря на свое разделение и несчастливую роль границы между ядерными соперниками во время холодной войны, Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году, пользуясь защитой альянса, никогда не отказываясь от своего стремления к объединению, которое окончательно осуществилось в 1989 году.

Для Украины многое будет зависеть от того, каким будет поле боя после ее будущего контрнаступления, и приведет ли оно к какому-то длительному прекращению огня, относительно стабильным границам или даже к мирным переговорам".

Детали: Как отмечается, с приближением саммита НАТО в июле члены Альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Владимиру Зеленскому, который хочет получить более конкретные заверения в том, что Украина присоединится к Альянсу.

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"Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить Украине реальную безопасность, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию", – пишет Эрлангер.

Он приводит мнения отдельных экспертов на эту тему.

Германия является примером того, как НАТО принимает страну со "значительными и нерешенными территориальными проблемами" и формой вражеской оккупации, считает Анжела Э. Стент, эксперт по России и Германии и автор книги "Мир Путина".

По словам Стент, когда Западная Германия вступила в НАТО, ситуацию можно было назвать замороженным конфликтом и россияне тоже считали это опасным, но были бессильны это предотвратить.

"Весь смысл принятия Украины в НАТО заключался бы в том, чтобы убедиться, что Россия не нападет на Украину снова, потому что мы видели в этой войне, что НАТО – это единственная форма сдерживания, которая до сих пор работала против России", – сказала Стент, отметив, что само по себе прекращение огня не даст реального решения этой войны.

Пример Западной Германии разбивает контраргумент о том, что НАТО не может принять страну, которая воюет за спорную территорию.

После Второй мировой войны рассматривались разные варианты того, что делать с оккупированной и разделенной Германией, как и сейчас с Украиной. Советские лидеры говорили об объединенной, но нейтральной Германии по образцу Австрии. Западные государства были против. Первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр выбрал безопасность, а не территорию. Как отмечается, немцы поддержали это, переизбирая его вплоть до отставки в 1963 году.

Западная Германия вступила в НАТО, не находясь в состоянии войны с Восточной Германией, и обе страны были признаны отдельными государствами в 1949 году. Наличие четкой границы давало ясность, которой нет в Украине, отмечают эксперты.

Однако Эрлангер приводит слова французского эксперта по вопросам обороны Франсуа Хейсбура о том, что если война не приведет к выводу российских войск, то убедительным для Зеленского и украинцев "могло бы стать членство в НАТО по устоявшейся линии прекращения огня, которую, возможно, будет патрулировать коалиция миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или даже Китай".

"Это было бы совмещено с обещанием, как в Германии, что полное воссоединение Украины останется актуальным вопросом на будущее. Членство в НАТО укрепило бы мир и сделало бы возможным восстановление, частные инвестиции и возвращение многих беженцев", – говорится в статье NYT.

Также отмечается, что были предложения дать Украине столько современного западного вооружения, чтобы она могла сдерживать Москву, даже не будучи членом НАТО. Однако многие чиновники и аналитики считают, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в Альянсе.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас недавно заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) в июле Альянс должен разработать более конкретную дорожную карту для Украины. По словам Каллас, членство в НАТО является единственной гарантией безопасности для Украины, и это будет "гораздо дешевле", чем превращать ее в "милитаризованного ежа" в следующие 50 лет.