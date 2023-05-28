Россия атаковала 12 областей с БПЛА, авиации и артиллерии

Под обстрелом российских оккупантов за сутки были 12 украинских областей, в результате обстрелов есть погибшие гражданские.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Киевщина: воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Работало ПВО, вражеские цели уничтожены. Попаданий нет, пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков возникли пожары лесной и травяной подстилки в нескольких местах. Также зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля - пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий воздушной атаки. В Киеве в результате атаки уничтожено более 40 БПЛА над городом. В нескольких районах столицы есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие. Данные о последствиях атаки рашистов по Киеву уточняются.

Житомирщина: сегодня во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в области. Были слышны взрывы. По предварительным данным - жертв и пострадавших нет.

Черкасская: ночью силами ПВО сбиты два вражеских дрона в Черкасском районе. Без пострадавших и разрушений.

Черниговская область: за сутки - 4 обстрела, из артиллерии и минометов, Новгород-Северский район. В населенном пункте Семеновской громады пожар в домохозяйстве, населенном пункте Новгород-Северской громады - пожар в хозяйственной постройке, повреждены трактор и авто. Ранения получила девочка 2009 г.р., доставлена в больницу.

ВИДЕО ДНЯ

Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 8 обстрелов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Свесская, Шалыгинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады. В Краснопольской громаде в результате сброса КАБ взрывом повреждены 11 частных домовладений и ЛЭП. Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады. Без человеческих потерь и разрушений.

Запорожская: 77 обстрелов за минувшие сутки совершили рашисты по Запорожской области. 21 населенный пункт пострадал от вражеского огня. Сейчас зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов: жилые дома и имущество. От авиаударов пострадали Новоданиловка, Красное и Новоселовка. Четыре атаки с БПЛА осуществлены на Малую Токмачку и Ольговское. Удары из РСЗО пришлись по Каменскому и Егоровке. 68 артиллерийских обстрелов нацелены на Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Малиновку, Павловку и другие прифронтовые села. Четыре мирных жителя получили минно-взрывные травмы: в с. Плавни 74-летний мужчина травмирован во время очередной атаки, в Степногорске пострадали мужчины 51 и 58 лет, в Гуляйполе из-под завалов собственного дома удалось извлечь 39-летнего местного жителя. Раненые находятся под медицинским наблюдением.

Днепропетровская область: в течение ночи агрессор дважды обстрелял Никополь. Там разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. А еще повреждены газопровод, линия электропередач

Харьковщина: за прошедшие сутки оккупанты наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского районов, самым горячим остается Купянское направление: противник провел наступательные операции возле Масютовки, без успеха. В с. Липцы Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой С-300, снаряд упал в огород, повреждена крыша жилого дома, второй прилет - в поле. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрелов в г. Волчанск повреждены дом, хозяйственные пристройки. В результате обстрелов Купянского района, в частности в Кирилловской ОТГ с. Новоосиново, повреждены жилой дом, хозяйственные постройки. В Волчанске из-за обстрелов оккупантов повреждены дом культуры, админздание поселкового совета и частный дом. Без пострадавших.

В с. Шеповатое Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина. В Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во время обстрела во дворе дома. В результате вражеского обстрела в с. Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина. В результате обстрела с. Фиголевка Купянского района получила ранения женщина 58 лет. В течение суток пиротехники в области обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

Луганщина: спокойствия в прифронтовых населенных пунктах не наблюдалось - россияне продолжили бить по ним артиллерией. Попали по Невскому и Белогоровке. За сутки противник совершил - 94 обстрела (435 снарядов).

Донецкая область: россияне совершили 19 обстрелов: ОТРК "Искандер", авиаудары (тип ракетное установлено), артиллерия, минометы, танки. Под огнем - 15 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Курахово, пгт Очеретино, пгт Великая Новоселка, с.Времовка, с.Григорьевка, с.Иванополье, с.Карловка, с.Нетайлово, с.Новопокровское, с.Новоукраинка, с.Островское, с.Пречистовка. Повреждены 30 жилых домов (из них 1 - многоквартирный), 3 газовых трубы, 2 ЛЭП, цех ЧАО "НКМЗ", 4 гражданских автомобиля, гараж, 3 хозяйственных постройки. В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 3 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136" Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 73 обстрела (335 снарядов), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (11 снарядов). Российские военные попали в районы 26 населенных пунктов области. Под вражеским огнем было Садовое, рашисты обстреляли частные дома. Пострадала 61-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу. В течение дня обстрелян Херсон. В городе повреждено помещение лицея. В очередной раз обстреляна Змиевка. В селе поврежден частный хозяйственный склад. Всего за сутки в результате российской агрессии ранен один человек. С деоккупированной территории области эвакуированы 119 человек.