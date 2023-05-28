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Нейтральная Австрия после дебатов выделяет 2 млн евро на разминирование в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 11:44

После ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ö24.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Австрия выделит 2 млн евро в Международный трастовый фонд (ITF). Деньги на оборудование для разминирования поступят из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях МИД Австрии.

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"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования", – заявил Нехаммер.

Вице-канцлер Вернер Коглер пояснил, что Австрия вносит свой вклад в защиту от опасных для жизни взрывов мин и "помогает обеспечить, чтобы украинские дети снова могли посещать детские сады и школы". "И мы укрепляем продовольственную безопасность, давая возможность фермерам снова обрабатывать свои поля", – отметил Коглер.

Ранее в Австрии возникли дебаты по поводу выделения этих средств. Министр обороны Клаудия Таннер выступала против участия государства в разминировании Украины до завершения боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета. Таннер считала, что помощь в разминировании должна предоставляться только после завершения войны. 

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Против любого участия Австрии в помощи Украине с разминированием выступили также в оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы.

Зато президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал к немедленной помощи Украине с гуманитарным разминированием.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.

Темы: Австрияминированиевойна
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