Японский индекс Nikkei подскочил до максимума с 1990 года: причины

Средний японский индекс акций Nikkei вырос в понедельник до самого высокого уровня с июля 1990 года на фоне оптимизма относительно соглашения о потолке госдолга США и ослабления иены.

Об этом пишет Reuters.

"Акции SoftBank Group подскочили более чем на 8%, поскольку акции японских компаний, связанных с производством микросхем, продолжали расти на фоне эйфории в отношении искусственного интеллекта.

Nikkei подскочил до 31 560,43 в течение первых 10 минут торгов, хотя в течение дня рост был ограничен, поскольку индекс закрылся на уровне 31 233,54", - пишет агентство.

Nikkei подскочил до 31 560,43 в течение первых 10 минут торгов, хотя в течение дня рост был ограничен, поскольку индекс закрылся на уровне 31 233,54", - пишет агентство.

Акции SoftBank продолжали расти в течение дня на новостях о том, что британская дочерняя компания Arm Ltd развернула новую технологию чипов, которую тайваньский производитель чипов для смартфонов MediaTek будет использовать в продуктах следующего поколения.

Advantest, производитель оборудования для тестирования чипов, среди клиентов которого есть Nvidia Corp, вырос более чем на 4%, увеличив прибыль за последние три сессии почти до 26%.

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"Спусковым крючком для всего стала Nvidia", - сказал главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава.

Настроение на японском рынке улучшилось, когда президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что он завершил работу над бюджетным соглашением со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, и соглашение готово к передаче в Конгресс для голосования.

Тем временем иена упала до отметки 141 за доллар впервые за шесть месяцев, что повысило стоимость зарубежной выручки японских экспортеров.

Из 225 компонентов Nikkei 165 выросли, 51 упал, а девять остались без изменений.