Послы ЕС объявили демарш Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский в понедельник передал грузинскому вице-премьер-министру, глава Министерства экономики Левану Давиташвили демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Вместе с Герчинским с грузинским вице-премьером встретились послы всех 27 государств Европейского Союза.

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"Мы сообщили ему (Давиташвили – ред.), что сожалеем из-за решения правительства Грузии восстановить прямое авиасообщение с Россией. Мы сообщили, что это решение противоречит единодушному решению всех 27 членов ЕС не осуществлять прямые перелеты в Россию и из нее и не допускать пролета российской авиации над территорией государств-членов ЕС", – рассказал посол журналистам.

Он подчеркнул: хотя решение о возобновлении авиарейсов принимала именно Россия, оно также требовало согласия грузинского правительства на это.

"Мы также выразили свою обеспокоенность, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказывать давление на Россию, чтобы она изменила свои действия относительно жестокой, агрессивной войны, которую до сих пор ведет в Украине", – отметил европейский дипломат.

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Вице-премьер Грузии в свою очередь заявил, что заверил европейских послов: компании, находящиеся под санкциями ЕС, не будут обслуживать авиарейсы, а всех прибывших россиян будут тщательно проверять.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Он был снят 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.

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