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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 04:52
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
Карта тревог. Скриншот

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог, Киевская ОВА в Telegram, Киевская КГВА в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: В Киеве и Киевской области тревогу объявили около 00:15.

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Сейчас воздушная тревога также продолжается в Черниговской и Сумской областях.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать тревогу.

Дополнено в 00:40. Ермак сообщил в Telegram о работе сил противовоздушной обороны.

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Дополнено в 00:55. Киеве и Киевской области работает ПВО, сообщили в ОВА и КМВА.

Дополнено в 01:01. Тревога также объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

Дополнено в 01:17. Ермак сообщил, что ПВО продолжает работать.

Дополнено в 01:20. Тревогу объявили в Донецкой и Харьковской областях.

Дополнено в 01:30. В Полтавской области – воздушная тревога.

Дополнено в 01:50. В Киевской области сохраняется опасность воздушной атаки, сообщила ОВА.

Дополнено в 02:00. "Суспільне" сообщает о повторных звуках взрывов в Киеве.

Дополнено в 02:05. Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях.

Дополнено в 03:45. В Харьковской области отменили воздушную тревогу. Зато тревога объявлена на Николаевщине.

Дополнено в 04:52. В Киеве и всех областях – отбой воздушной тревоги.

Темы: КиевУкраинавоздушная тревога
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