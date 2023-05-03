В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Скриншот видео

В поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, пылает нефтебаза.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram

Прямая речь: "В поселке Волна Темрюкского района (Краснодарский край РФ - ред.) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет".

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Детали: Губернатор также сообщил, что пожар не угрожает жителям населенного пункта.

Что этому предшествовало: 29 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в Казачьей бухте на нефтебазе вспыхнул пожар из-за попадания беспилотника.