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В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 05:11
В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Скриншот видео

В поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, пылает нефтебаза.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram

Прямая речь: "В поселке Волна Темрюкского района (Краснодарский край РФ - ред.) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет".

 

Детали: Губернатор также сообщил, что пожар не угрожает жителям населенного пункта.

Что этому предшествовало: 29 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в Казачьей бухте на нефтебазе вспыхнул пожар из-за попадания беспилотника.

Темы: Росcиянефтьпожар
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