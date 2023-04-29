В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник

Пожар в Севастополе. Фото из соцсетей

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БпЛА.

На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс".

Детали: Развожаев также сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется.

Дополнено в 07:02. По словам Развожаева, в результате пожара никто не пострадал.

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Так называемый "губернатор Севастополя" также сообщил, что на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда.

Дополнено в 07: 42. Оккупационные "власти" Севастополя не будут эвакуировать жителей из района, где, вероятно, из-за попадания беспилотника, горит нефтебаза, сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу так называемого "губернатора города".