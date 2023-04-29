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В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 07:42
В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник
Пожар в Севастополе. Фото из соцсетей

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.

Источник: Развожаев в Telegram 

Прямая речь: "Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БпЛА.

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На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс".

 
 

Детали: Развожаев также сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется.

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Дополнено в 07:02. По словам Развожаева, в результате пожара никто не пострадал.

Так называемый "губернатор Севастополя" также сообщил, что на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда.

Дополнено в 07: 42. Оккупационные "власти" Севастополя не будут эвакуировать жителей из района, где, вероятно, из-за попадания беспилотника, горит нефтебаза, сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу так называемого "губернатора города".

Темы: Севастопольпожар
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