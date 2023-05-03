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Один ночной "Шахед" все же попал в админздание в Днепре

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 08:13
Один ночной Шахед все же попал в админздание в Днепре
фото: Anton Petrus

Этой ночью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 все же добрался до цели: в Днепре повреждено административное здание.

Источник: председатель Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, в результате попадания возник пожар, но огонь уже потушили.

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Всего за ночь, рассказывает глава ОГА, защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 дронов.

Жители города не пострадали.

На месте еще работают спасатели, последствия атаки уточняются.

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Что предшествовало: Силы обороны Украины этой ночью сбили 21 ударный беспилотник иранского производства Shahed-136/131, в целом враг применил до 26 дронов.

Темы: ДнепрбеспилотникиРосcияпожар
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