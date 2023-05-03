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Украинские защитники уничтожили за ночь 21 "Шахед"

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 07:43
Украинские защитники уничтожили за ночь 21 Шахед
Shahed-136/131. Иллюстративное ФОТО СТРАТКОМ ВСУ

Силы обороны Украины этой ночью сбили 21 ударный беспилотник иранского производства "Shahed-136/131", в целом враг применил до 26 дронов.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "(Сегодня ночью – ред.) оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА".

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Детали: Отмечается, что российские оккупанты совершили атаку на территорию Украины с севера (Брянская область) и юга (восточное побережье Азовского моря).

Для сбивания вражеских беспилотников применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 3 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
  • Во многих областях работала ПВО, в Запорожье и Днепре прогремели взрывы.
  • Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.

Темы: ПВОШахедРосcия
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