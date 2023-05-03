Украинские защитники уничтожили за ночь 21 "Шахед"
Силы обороны Украины этой ночью сбили 21 ударный беспилотник иранского производства "Shahed-136/131", в целом враг применил до 26 дронов.
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "(Сегодня ночью – ред.) оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА".
Детали: Отмечается, что российские оккупанты совершили атаку на территорию Украины с севера (Брянская область) и юга (восточное побережье Азовского моря).
Для сбивания вражеских беспилотников применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".
Что этому предшествовало:
- Ночью 3 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Во многих областях работала ПВО, в Запорожье и Днепре прогремели взрывы.
- Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.