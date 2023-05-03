В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час с 5 по 8 мая

В Херсоне с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая будет действовать круглосуточный комендантский час.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города - запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд".

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Детали: Глава области призвал жителей города заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

"Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", - пояснил он.

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