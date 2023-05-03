В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час с 5 по 8 мая

В Херсоне с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая будет действовать круглосуточный комендантский час.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города - запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд".

Детали: Глава области призвал жителей города заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

"Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", - пояснил он.

Что предшествовало:

За минувшие сутки оккупанты совершил 106 обстрелов (485 снарядов) Херсонской области: РСЗО - 2, артиллерийских - 52, минометных - 33, танковых - 4, БПЛА - 14, авиационных - 1. Из них по г. Херсон - 9 обстрелов (33 снаряда): артиллерийских - 7, минометных - 2. За сутки по области: четыре человека погибли, семеро (из них один - ребенок) получили ранения.

3 мая Российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.