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Зеленский приедет с визитом в Германию 13 мая - Bild

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 13:25

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин с визитом на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.

По данным издания, Зеленский должен прибыть в Германию 13 мая. Он приземлится в военной части берлинского аэропорта. "Президент приедет в Германию по приглашению федерального президента", – сообщили источники в силовых структурах.

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Немецкие силовые структуры уже готовятся к государственному визиту украинского президента.

Меры безопасности будут соответственно высокими: массированная полицейская операция с барьерами, проверкой документов, снайперами и собаками, ищущими взрывчатку.

14 мая Зеленского с воинскими почестями официально примет канцлер Олаф Шольц. После этого запланированы переговоры и пресс-конференция. Около 12 часов дня запланирован разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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После этого Президент Украины вылетит в Аахен, вероятно, вертолетом. Там ему будет вручена премия Карла Великого. В тот же день специальный самолет должен доставить его обратно в Украину.

Напомним, в среду Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в Нордично-украинском саммите лидеров и ряда двусторонних встреч.

Темы: Зеленский
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