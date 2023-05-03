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Рада разрешила увольнять со службы военных, чьи родственники погибли или пропали без вести

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 14:20
Рада разрешила увольнять со службы военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
ФОТО: ВРУ

Верховная Рада дала разрешение на увольнение с военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне, или пропали без вести.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Сообщается, что за законопроект № 8009 в целом проголосовал 291 народный избранник.

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Законом установлены основания для увольнения с военной службы во время военного положения военных, чьи близкие родственники - муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, - погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Что предшествовало: 29 июля Верховная Рада приняла законопроекты №7481 и №7352, которыми расширила перечень лиц, не подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации. Согласно этому закону, родственников погибших на войне с Россией не будут призывать во время мобилизации.

Темы: Верховная РадавойнаВооруженные силыУкраина
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