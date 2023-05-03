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У Зеленского прокомментировали ночную атаку на Кремль: Нагнетание перед 9 мая

Александр Шумилин, Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 15:52
У Зеленского прокомментировали ночную атаку на Кремль: Нагнетание перед 9 мая
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОП

Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров говорит, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Источник: Никифоров в комментарии УП

Прямая речь: "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих.

Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт - это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников".

Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

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