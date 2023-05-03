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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: летал бомбардировщик

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 16:35
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: летал бомбардировщик
скриншот

Масштабную тревогу объявляли 3 мая в Киеве, на севере, востоке и в центре Украины.

Источник: карта тревог

Детали: В столице тревога прозвучала в 16.28 и распространилась с востока на северные и центральные регионы.

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Обновлено: В Воздушных силах УП уточнили, что тревога прозвучала из-за взлета в РФ дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

В 16:41 тревогу в Киеве сняли, но через 5 минут сирены завыли снова. Эта тревога продлилась 52 минуты.

По состоянию на 18.00 красно-тревожными остаются Черниговщина и Сумщина и также (традиционно) Луганская область и оккупированный Крым.

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Темы: воздушная тревога
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