Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тревога 3 мая звучит из-за взлета бомбардировщика-ракетоносца – Игнат

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 17:06
Тревога 3 мая звучит из-за взлета бомбардировщика-ракетоносца – Игнат
Ту-22М3. иллюстративное фото из Википедии

Масштабная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины из-за взлета дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в России.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, сейчас зафиксирована активность дальнего российского бомбардировщика Ту-22М3. Он летает в Курской области, постоянно меняя направление.

Поэтому в регионах, которые могут оказаться в зоне поражения вооружением этого бомбардировщика (ракеты Х-22, дальность поражения - до 600 км) объявлена воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
воздушная тревога
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
В Запорожье раздался взрыв во время тревоги – СМИ
Последние новости
06:56
За ночь ПВО сбила над Киевом более 30 вражеских беспилотников
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
Все новости...
Реклама: