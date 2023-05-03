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Тревога 3 мая звучит из-за взлета бомбардировщика-ракетоносца – Игнат

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 17:06
Тревога 3 мая звучит из-за взлета бомбардировщика-ракетоносца – Игнат
Ту-22М3. иллюстративное фото из Википедии

Масштабная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины из-за взлета дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в России.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, сейчас зафиксирована активность дальнего российского бомбардировщика Ту-22М3. Он летает в Курской области, постоянно меняя направление.

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Поэтому в регионах, которые могут оказаться в зоне поражения вооружением этого бомбардировщика (ракеты Х-22, дальность поражения - до 600 км) объявлена воздушная тревога.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУПВО
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