Власти Москвы запретили запускать беспилотники
Среда, 3 мая 2023, 15:03
В столице страны-агрессора Москве ввели запрет на запуск БПЛА, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram
Прямая речь Собянина: "Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов".
Детали: При этом Собянин напомнил, что по российским законам, несанкционированный запуск БПЛА якобы является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Напомним: 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
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