Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Москвы запретили запускать беспилотники

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 15:03
Власти Москвы запретили запускать беспилотники
Фото: Getty Images

В столице страны-агрессора Москве ввели запрет на запуск БПЛА, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Прямая речь Собянина: "Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов".

Реклама:

Детали: При этом Собянин напомнил, что по российским законам, несанкционированный запуск БПЛА якобы является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним: 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Темы: Москальвойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Москаль
В Москве понедельник объявили выходным днем и призвали не ездить по городу
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
Москаль вышел из партии Порошенко
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: