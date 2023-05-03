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Власти Москвы запретили запускать беспилотники

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 15:03
Власти Москвы запретили запускать беспилотники
Фото: Getty Images

В столице страны-агрессора Москве ввели запрет на запуск БПЛА, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Прямая речь Собянина: "Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов".

Детали: При этом Собянин напомнил, что по российским законам, несанкционированный запуск БПЛА якобы является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним: 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

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Темы: Москальвойнабеспилотники
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