Власти Москвы запретили запускать беспилотники

В столице страны-агрессора Москве ввели запрет на запуск БПЛА, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Прямая речь Собянина: "Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов".

Детали: При этом Собянин напомнил, что по российским законам, несанкционированный запуск БПЛА якобы является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним: 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.