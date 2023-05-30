В Финляндии показали, как выглядит тестовая версия забора на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии показала, как выглядит тестовая версия забора, который построят на финско-российской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Пограничники пригласили прессу осмотреть тестовый участок заграждения с колючей проволокой, который строят в городке Пелкола в Иматри на восточной границе.

Пограничная охрана представила забор во вторник представителям СМИ ФОТО: YLE

Трехкилометровый забор строят для проверки функциональности барьерного ограждения. Высота забора составляет около четырех метров. Его строительство должно завершиться летом 2023 года.

После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии будет построено всего 200 километров заграждений.

В начале мая пограничная охрана юго-восточной Финляндии опубликовала фотографии ограждения, которые вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Комментаторы в соцсетях считают, что забор выглядит хлипким и напоминает ограждение собачьей площадки.

Пограничники ответили на критику, указав, что на фотографиях изображена недостроенная конструкция, и заявили, что снимок не дает истинного представления обо всех характеристиках заграждения.

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Финляндия построит заграждение вдоль части российской границы, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, таким как потенциальная массовая миграция просителей убежища.

Правительство страны потратит 139 млн евро на забор на границе с Россией.