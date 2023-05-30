Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Финляндии показали, как выглядит тестовая версия забора на границе с Россией

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 13:04

Пограничная охрана Финляндии показала, как выглядит тестовая версия забора, который построят на финско-российской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Пограничники пригласили прессу осмотреть тестовый участок заграждения с колючей проволокой, который строят в городке Пелкола в Иматри на восточной границе.

Реклама:
 
Пограничная охрана представила забор во вторник представителям СМИ
ФОТО: YLE

Трехкилометровый забор строят для проверки функциональности барьерного ограждения. Высота забора составляет около четырех метров. Его строительство должно завершиться летом 2023 года.

После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии будет построено всего 200 километров заграждений.

В начале мая пограничная охрана юго-восточной Финляндии опубликовала фотографии ограждения, которые вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Комментаторы в соцсетях считают, что забор выглядит хлипким и напоминает ограждение собачьей площадки.

ВИДЕО ДНЯ

Пограничники ответили на критику, указав, что на фотографиях изображена недостроенная конструкция, и заявили, что снимок не дает истинного представления обо всех характеристиках заграждения.

Финляндия построит заграждение вдоль части российской границы, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, таким как потенциальная массовая миграция просителей убежища.

Правительство страны потратит 139 млн евро на забор на границе с Россией.

Темы: ФинляндияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: