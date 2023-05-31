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В Литве с 1 июня будут штрафовать за алкоголь в салоне авто

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 17:43
В Литве с 1 июня будут штрафовать за алкоголь в салоне авто
иллюстративное фото Unsplash

С 1 июня в Литве вступают в силу штрафы за распитие, хранение и перевозку алкогольных напитков в открытой таре в салоне автомобиля.

Об этом в комментарии LRT заявил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, сообщает "Европейская правда".

По его словам, с 1 июня полиция будет штрафовать за открытый в машине алкоголь не только водителей, но и пассажиров.

Исключение составляют автомобили, в которых салон постоянно отделен от места водителя.

Соответствующие поправки в закон о контроле над алкоголем принял литовский Сейм.

"Раньше возникали недоразумения, когда применялся этот закон, теперь все прописано. Закон был изменен таким образом, что штраф увеличился, теперь штраф может составлять от 40 до 100 евро, а за повторные действия – от 100 до 140 евро", – сказал Матонис.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Вильнюсе ужесточат правила движения электросамокатов.

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Темы: Литваавтоалкоголь
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