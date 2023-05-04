Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 02:18
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В городе Запорожье ночью 4 мая прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Детали: О взрывах в Запорожье "Суспільне" сообщило около 2 часов ночи.

Председатель Запорожской ОВА призвал граждан сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы и находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним: Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожьевоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Запорожье
Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Запорожье
В Запорожье и Днепре прогремели взрывы – СМИ
В Запорожье раздался взрыв во время тревоги – СМИ
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: