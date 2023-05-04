В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

В городе Запорожье ночью 4 мая прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Детали: О взрывах в Запорожье "Суспільне" сообщило около 2 часов ночи.

Председатель Запорожской ОВА призвал граждан сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы и находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним: Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.