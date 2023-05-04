Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных обстрелов Украины

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 01:40
Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных обстрелов Украины
ЗДАНИЕ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.

Источник: пресс-служба посольства США в Украине

Дословно: "В контексте недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент предупреждает граждан США о существующей повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе Киева и Киевской области".

Детали: Посольство призвало граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом реагировать на угрозы и следовать указаниям местных властей.

Что этому предшествовало:

  • В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
  • Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.
  • Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить достоверность сообщений об атаке дронов по Кремлю.

Темы: СШАракетный ударУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
США
В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Кремль
США выделяют Украине военной помощи на 300 млн долларов
В США опасаются, что украинское контрнаступление обернется кровавой бойней – WP
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: