Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных обстрелов Украины

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.

Источник: пресс-служба посольства США в Украине

Дословно: "В контексте недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент предупреждает граждан США о существующей повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе Киева и Киевской области".

Детали: Посольство призвало граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом реагировать на угрозы и следовать указаниям местных властей.

Что этому предшествовало: