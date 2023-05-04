Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных обстрелов Украины

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.

Источник: пресс-служба посольства США в Украине

Дословно: "В контексте недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент предупреждает граждан США о существующей повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе Киева и Киевской области".

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Детали: Посольство призвало граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом реагировать на угрозы и следовать указаниям местных властей.

Что этому предшествовало:

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить достоверность сообщений об атаке дронов по Кремлю.