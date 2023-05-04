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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 06:06
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
Карта тревог. Скриншот

В Киеве и ряде областей Украины ночью 4 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог

Детали: В Киеве тревогу объявили в 02:21, в Киевской области – в 02:03.

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Воздушная тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях.

Дополнено в 02:33. Киевская ОВА предупредила об угрозе вражеских обстрелов.

Дополнено в 02:37. В Киеве прогремела серия взрывов. Киевская МВА сообщила, что в столице работает ППО.

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Дополнено в 02:45. В Киевской области работает ПВО, сообщила ОВА.

Дополнено в 02:50. Тревога также объявлена в Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

В Одессе прогремели три взрыва, пишет "Суспільне".

Дополнено в 02:57. В Одессе прогремели еще два взрыва, сообщает "Суспільне".

Дополнено в 03:01. Председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщает о работе сил ПВО на Одесчине.

Дополнено в 03:10. Еще один взрыв прогремел в Одессе, пишет "Суспільне".

Дополнено в 03:20. В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщает "Суспільне". В целом это уже как минимум седьмой взрыв в городе за сегодняшнюю ночь.

Дополнено в 03:58. Тревога объявлена в Винницкой и Херсонской областях, а также отменена – в Харьковской.

Дополнено в 04:10. Опасность с воздуха все еще сохраняется, сообщила Киевская ОВА.

Дополнено в 05:22. На юге и востоке Украины отменена воздушная тревога. Угроза воздушной атаки врага сохраняется в центральных и северных областях и Киеве.

Дополнено в 06:00. Воздушная тревога продолжается в Киеве и Киевской, Черниговской и Сумской областях. В столице тревога продолжается уже более 3,5 часов.

Дополнено в 06:06. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Напомним: Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область.

Темы: Киеввоздушная тревогаУкраина
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