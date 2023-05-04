Зеленский начал визит в Нидерланды, посетит Международный уголовный суд в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нидерланды, известно, что он должен посетить Международный уголовный суд (МУС).

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Зеленский в 9 часов утра по местному времени прибыл в Сенат и встретился со спикером Палаты представителей Верой Бергкамп и главой Сената Яном Антони Бруйном.

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В 11 часов утра ожидается его речь в парламенте на тему "Не будет мира без справедливости для Украины", после чего Зеленский посетит Международный уголовный суд в Гааге. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщает, что он встретится с президентом МУС Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

Вместе с ним в МУС будет также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Владимир Зеленский встретится отдельно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо. Также будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов", – отметил Никифоров.

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Сообщается, что Зеленский прибыл в страну на правительственном самолете Нидерландов сразу после визита в Финляндию, где состоялись саммит лидеров Нордических стран и Украины и ряд двусторонних встреч с лидерами всех стран Северной Европы.