Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский начал визит в Нидерланды, посетит Международный уголовный суд в Гааге

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 10:28

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нидерланды, известно, что он должен посетить Международный уголовный суд (МУС).

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Зеленский в 9 часов утра по местному времени прибыл в Сенат и встретился со спикером Палаты представителей Верой Бергкамп и главой Сената Яном Антони Бруйном.

Реклама:

В 11 часов утра ожидается его речь в парламенте на тему "Не будет мира без справедливости для Украины", после чего Зеленский посетит Международный уголовный суд в Гааге. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщает, что он встретится с президентом МУС Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

Вместе с ним в МУС будет также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Владимир Зеленский встретится отдельно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо. Также будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов", – отметил Никифоров.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что Зеленский прибыл в страну на правительственном самолете Нидерландов сразу после визита в Финляндию, где состоялись саммит лидеров Нордических стран и Украины и ряд двусторонних встреч с лидерами всех стран Северной Европы.

Темы: ЗеленскийНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: