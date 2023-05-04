Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко пока не воюет, потому что является более эффективным как волонтер.

Источник: Стерненко в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "24 февраля (2022 года - ред.) в обед мы с моими друзьями из подразделения "Гонор" получили оружие и практически сразу начали выполнять различные задачи. Моя группа работала с артиллеристами: помогала им становиться в круговую оборону, защищала их позиции, чтобы они могли безопасно работать.

Когда россиян выбили из Киевской области, встал вопрос, что подразделение будет дальше делать. Я общался с командиром. Командир сказал: "Занимайся обеспечением подразделений (в том числе нашего)". И я продолжил волонтерскую деятельность, которой занимался и до полномасштабного вторжения.

Сейчас у меня возникает такое желание (мобилизоваться - УП) время от времени, но мне кажется, что я сейчас на своем месте более эффективен. Если меня мобилизуют или появится такая необходимость, в связи с ухудшением военно-политической ситуации в стране, я обязательно вернусь (к выполнению боевых задач - УП)".

Напомним: Стерненко - общественный активист, волонтер и один из самых популярных украиноязычных блогеров. В своих видео, которые набирают сотни тысяч просмотров, он развенчивает деятельность российских пропагандистов и украинских коллаборационистов.

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Стерненко - фигурант нескольких уголовных дел: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков и гибель нападавшего. Вину по всем делам он отрицает.

В мае 2018 года против него открыли дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который 24 мая напал на Стерненко в Одессе и умер от ножевых ранений. Второй нападавший Александр Исайкул также получил ранения, но сбежал. По этому делу в июне 2020 года завершили следствие, объявив Стерненко подозрение и отменив подозрение Кузнецову.

В мае 2021 года Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года, но Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

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