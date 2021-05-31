Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок

Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года, но Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

Источник: стрим заседания суда 31 мая

Детали: Одесский апелляционный апелляционную жалобу защитников Стерненко и Демчука удовлетворил частично.

Суд постановил отменить приговор в части по ст. 187 УК (разбой); по ст. 146 (похищение) назначил Стерненко и Демчуку 5 лет лишения свободы, но наказания не применено, так как сроки давности истекли; по ст. 263 (оружие) Стерненко признан виновным, но 3 года заключения заменены на испытательный срок в 1 год.

23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении и пытках в подвале депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.

По мнению обвинения, 24 апреля 2015 года тогдашние члены "Правого сектора" хотели завладеть банковской карточкой и телефоном Щербича. По версии потерпевшего, от него хотели добиться отказа от депутатства. Щербич был главой районной организации пророссийской партии "Родина".

Сам Стерненко, против которого возбуждено несколько уголовных дел, это называет "делом о 300 гривнах", а Щербича – "пророссийским титушкой".

Стерненко и Демчук свою вину и разбойное нападение отрицают.

А по версии следствия, они и другие не установленные лица посадили Щербича в машину и отвезли в подвал, где избивали и мучили: стреляли над головой и сдавливали плоскогубцами палец на правой руке, нанесли черепно-мозговую травму, что привело к сотрясению мозга.

Коллегия Апелляционного суда в составе трех судей пришла к выводу о недоказанности обвинений в отношении Стерненко и Демчука по ч..2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой) – о завладении 300 гривнами, за которые обвиняемым дали 7 лет с конфискацией.

В этой части приговор отменен.

Апелляционный суд решил, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств разбойного нападения на Щербича, то есть что мотивом насильственных действий было завладение банковской карточкой и другим имуществом.

Также суд признал, что потерпевший Щербич менял показания в судах первой и второй инстанций о месте, времени и обстоятельствах преступления.

Апелляционный суд не отменил приговор по ч.2. ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени).

Но суд изъял мотивировочную часть касательно корыстного мотива похищения.

По этой статье суд первой инстанции присудил Стерненко и Демчуку 3 года лишения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Стерненко отметил в Telegram, что сроки давности по привлечению по этой статье истекли.

Ответственность по ч. 1 ст. 263 УКУ (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) апелляционный суд не отменил, но смягчил испытательным сроком и возложил на Стерненко ряд обязательств. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Стерненко настаивал, что изъятый у него стартовый шумовой пистолет не подпадает под статью 263. Суд признал, что внесенная в этот пистолет втулка не нарушает закон, но наличие у обвиняемого боевого патрона создавала опасность, а три выстрела, совершенніх Стерненко, указывают на его опасность.

Суд зачитывал решение на апелляцию почти 4 часа (с 14:00 до 17:45).. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке.

Стерненко после суда заявил, что будет обжаловать и решение апелляционного суда.

По словам Стерненко, под Одесским апелляционным судом перед заседанием по его делу "собралась городская стража Геннадия Труханова", который якобы заказывал покушения на него.

Предыстория:

Против Сергея Стерненко возбуждено четыре уголовных дела: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков и гибель нападающего. Вину во всех делах бывший лидер одесского "Правого сектора" отрицает.

Дело о похищении и пытках Сергея Щербича датируется 2015 годом.

В ноябре 2017 года против Стерненко открыли еще два уголовных дела: одно по статьям 296 (хулиганство) и 345 (насилие в отношении сотрудника полиции) Уголовного кодекса, а второе – по статьям 27 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотиков).

В деле об избиении руководителя полиции Одесской Дмитрия Головина речь идет о том, что во время столкновений на массовых акциях в защиту Летнего театра в Одессе Стерненко якобы нанес Головину удары по ногам.

Также следствие подозревает, что Стерненко собирал деньги с точек продажи наркотиков. Активист назвал это дело сфабрикованным. Эти дела еще слушаются в суде.

В мая 2018 года против Стерненко открыли дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который 24 мая напал на него в Одессе и умер от ножевых ранений. Второй нападающий Александр Исайкул также получил ранения, но сбежал. В этом деле в июне 2020 года завершили следствие, объявив Стерненко подозрение и отменив подозрение Кузнецову.

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