Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в Гааге раскритиковал идею "гибридного" спецтрибунала за преступление агрессии РФ

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 13:40
Зеленский в Гааге раскритиковал идею гибридного спецтрибунала за преступление агрессии РФ
Владимир Зеленский в Гааге. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал создать полноценный международный трибунал по совершенному Россией преступлению агрессии и раскритиковал один из предложенных форматов, так называемый "гибридный" трибунал.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский акцентировал, что преступление агрессии является первичным преступлением России, и обеспечить ответственность за него возможно только путем создания трибунала.

"Начало агрессивной войны – это преступление, которое отличается от остальных преступлений тем, что содержит в себе все зло других преступлений. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса... Поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию наказания за преступление агрессии – как гарантию ее неповторения", – заявил президент.

"Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправдания, ссылаться на недостатки существующего международного права. Вместо этого должны принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки. Именно это делали инициаторы Нюрнбергского процесса, именно это мы должны сделать сейчас... Не надо бояться – агрессор должен почувствовать всю полноту справедливости, направленную против него. Это наша историческая ответственность", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что ожидает полноценного трибунала для высшего руководства РФ, раскритиковав идею так называемого "гибридного" трибунала.

"Украинские суды обеспечат справедливость за большинство преступлений российских оккупантов. И я очень благодарен МУС и всей команде, работающей с судом для обеспечения справедливости. Но только один институт способен отреагировать на преступление агрессии – это трибунал. Трибунал, а не что-то гибридное, что позволит формально "закрыть вопрос". Не компромисс, который позволил бы политикам сказать, что вопрос якобы решен. Нужен настоящий, полноценный трибунал. И настоящая, полноценная справедливость", – подчеркнул Владимир Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

В своей речи он упомянул также, что вероятно все "хотели бы видеть здесь другого Владимира", имея в виду президента России Путина.

Ранее СМИ сообщали, что в Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал", который соединил бы национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: Международный уголовный судтрибуналвойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Международный уголовный суд
Американцы взяли интервью у детского омбудсмена России, в ОПУ прокомментировали: Иллюстрация людоеда 
В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times
Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: