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Зеленский в Гааге раскритиковал идею "гибридного" спецтрибунала за преступление агрессии РФ

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 13:40
Зеленский в Гааге раскритиковал идею гибридного спецтрибунала за преступление агрессии РФ
Владимир Зеленский в Гааге. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал создать полноценный международный трибунал по совершенному Россией преступлению агрессии и раскритиковал один из предложенных форматов, так называемый "гибридный" трибунал.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский акцентировал, что преступление агрессии является первичным преступлением России, и обеспечить ответственность за него возможно только путем создания трибунала.

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"Начало агрессивной войны – это преступление, которое отличается от остальных преступлений тем, что содержит в себе все зло других преступлений. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса... Поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию наказания за преступление агрессии – как гарантию ее неповторения", – заявил президент.

"Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправдания, ссылаться на недостатки существующего международного права. Вместо этого должны принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки. Именно это делали инициаторы Нюрнбергского процесса, именно это мы должны сделать сейчас... Не надо бояться – агрессор должен почувствовать всю полноту справедливости, направленную против него. Это наша историческая ответственность", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что ожидает полноценного трибунала для высшего руководства РФ, раскритиковав идею так называемого "гибридного" трибунала.

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"Украинские суды обеспечат справедливость за большинство преступлений российских оккупантов. И я очень благодарен МУС и всей команде, работающей с судом для обеспечения справедливости. Но только один институт способен отреагировать на преступление агрессии – это трибунал. Трибунал, а не что-то гибридное, что позволит формально "закрыть вопрос". Не компромисс, который позволил бы политикам сказать, что вопрос якобы решен. Нужен настоящий, полноценный трибунал. И настоящая, полноценная справедливость", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В своей речи он упомянул также, что вероятно все "хотели бы видеть здесь другого Владимира", имея в виду президента России Путина.

Ранее СМИ сообщали, что в Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал", который соединил бы национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: Международный уголовный судтрибуналвойнаЗеленский
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