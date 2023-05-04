Зеленский: Все мы хотим видеть Путина в Гааге
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что лидера государства агрессора Владимира Путина осудит за военные преступления в Украине Международный уголовный суд в Гааге.
Источник: Зеленский во время выступления в МУС, которое транслировал национальный телемарафон
Прямая речь: "Уважаемый народ Нидерландов, мы очень рады быть сегодня здесь, в вашей сильной стране, на земле свободы и справедливости, основных ценностей...
Безусловно мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим. А мы победим".
Детали: В своей речи глава государства также отметил, что Украина не может допустить гибридного иммунитета (для военных преступников) или гибридного мира, связанного с приостановлением военных действий на фронте.
"Только надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас", - отметил Зеленский.
Предыстория:
- 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России". Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.
- Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль. По его словам, то, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина воюет на своей территории, и защищается от агрессора - России. "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города", - сказал глава государства.