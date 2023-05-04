Зеленский: Все мы хотим видеть Путина в Гааге

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что лидера государства агрессора Владимира Путина осудит за военные преступления в Украине Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: Зеленский во время выступления в МУС, которое транслировал национальный телемарафон

Прямая речь: "Уважаемый народ Нидерландов, мы очень рады быть сегодня здесь, в вашей сильной стране, на земле свободы и справедливости, основных ценностей...

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Безусловно мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим. А мы победим".

Детали: В своей речи глава государства также отметил, что Украина не может допустить гибридного иммунитета (для военных преступников) или гибридного мира, связанного с приостановлением военных действий на фронте.

"Только надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас", - отметил Зеленский.

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