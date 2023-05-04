Зеленский прокомментировал угрозы Медведева его убить

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы относительно его "физического устранения" не интересны, зато россиянам лучше думать как изменить политический режим в их собственной стране, чтобы завершить войну.

Источник: брифинг Зеленского в Гааге

Прямая речь Зеленского: "Это не интересная тема (призывы к убийству - ред.). Мы не будем общаться с такими людьми ни о чем. Я думаю, им (россиянам) надо подумать, как изменить климат в их собственной стране, свой режим, а после того они смогут свое общество подготовить к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны".

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Детали: В то же время Зеленский подчеркнул, что более важным является то, что на поле боя можно наблюдать "демотивированную страну".

"Мы не видим сильной армии на поле боя, мы не видим сильно общества, которое бы поддерживало их движение вперед. Мы видим различные радикальные группки, которые размахивают там чем-то ядерным, призывают что-то сделать против нашей страны", - сказал президент.

Что предшествовало: 3 мая заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.