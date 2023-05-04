Еще в двух областях России запретили беспилотники
Четверг, 4 мая 2023, 18:05
В Свердловской и Омской областях РФ запретили запускать беспилотные летательные аппараты.
Источник: РБК
Прямая речь губернатора Омской области Виталия Хоценко: "Сегодня (4 мая) в целях безопасности ограничили использование беспилотников. Такое решение приняли по итогам оперативного штаба. Контроль исполнения будут обеспечивать правоохранительные органы".
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Детали: Кроме того, сообщается, что также запрет на полеты беспилотников вводится в Свердловской области.
Указ губернатора региона Евгения Куйвашева вступает в силу 4 мая и будет действовать до отмены действия уровня базовой готовности, который был введен указом президента РФ Владимира Путина 19 октября 2022 года.
Что предшествовало: Ранее БПЛА запретили в Москве и Петербурге.
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