Армия РФ имеет большие потери, но пробует наступать и улучшать позиции – Генштаб ВСУ

В 435 день полномасштабной войны российские войска нанесли очередной гибридный удар по ряду областей Украины, на Бахмутском направлении пробовали наступать к Богдановке и Марково, на Марьинском – улучшить свое тактическое положение.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 4 мая относительно российского вторжения

Дословно Генштаб ВСУ: "За эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131", 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

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Сегодня противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура".

Детали: Со своей стороны, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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Кроме того, в течение этих суток уничтожено 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника и 1 его станцию радиоэлектронной борьбы.

Российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – отбито около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалигино, Ровно и Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое и Бударки на Харьковщине.

Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Железное а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отбиты многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонительные действия. Обстреляла более 50 населенных пунктов, среди них – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Дословно Генштаб ВСУ: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения.

Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области, спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми".