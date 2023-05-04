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Новые взрывы прогремели в Севастополе: оккупанты заявили о дроне на аэродроме

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 19:39
Новые взрывы прогремели в Севастополе: оккупанты заявили о дроне на аэродроме
фото с места события, источник: "подслушано в севастополе"

Около 19:00 в Севастополе были слышны два взрыва. Гауляйтер города утверждает, что над городом сбили беспилотник.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Корреспондент издания сообщил, что около 18:55 в центральной части Севастополя были слышны два удаленных взрыва.

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При этом подконтрольный РФ "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около 19:00 российская ПВО уничтожила БПЛА в районе аэродрома "Бельбек".

Телеграм-каналы из Севастополя публикуют фото с характерными следами в небе, а также видео, на котором запечатлены соответствующие звуки.

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Что предшествовало: 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя беспилотник ударил по нефтебазе, и она загорелась.

Темы: КрымСевастопольвзрывбеспилотники
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