В Киеве во время тревоги работала ПВО, раздавались взрывы
Четверг, 4 мая 2023, 20:35
В столице Украины и в Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу.
Источник: карта воздушных тревог, КГВА
Детали: В 19:41 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области, а в 20:00 – и в Киеве.
В столице перерыв между этой и предыдущей воздушными тревогами составил почти 14 часов.
С 20:13 киевляне слышали многочисленные взрывы в воздухе, выстрелы, а также звук "мопеда" (беспилотника).
В 20:17 Киевская городская военнная администрация сообщила, что работает ПВО.
В 20:33 в Киеве объявили отбой тревоги, а через минуту – и в Киевской области.
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После этого стало известно о сбитии беспилотника над Киевом.
УП, дополнено