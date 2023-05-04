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В Киеве во время тревоги работала ПВО, раздавались взрывы

Елена РощинаЧетверг, 4 мая 2023, 20:35
В Киеве во время тревоги работала ПВО, раздавались взрывы
t.me/air_alert_map

В столице Украины и в Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, КГВА

Детали: В 19:41 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области, а в 20:00 – и в Киеве. 

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В столице перерыв между этой и предыдущей воздушными тревогами составил почти 14 часов.

С 20:13 киевляне слышали многочисленные взрывы в воздухе, выстрелы, а также звук "мопеда" (беспилотника).

В 20:17 Киевская городская военнная администрация сообщила, что работает ПВО.

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В 20:33 в Киеве объявили отбой тревоги, а через минуту – и в Киевской области.

После этого стало известно о сбитии беспилотника над Киевом.

УП, дополнено
Темы: воздушная тревогаКиевКиевская область
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