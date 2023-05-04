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ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 20:44
ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар
фото: Stocktrek Images

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат – это был украинский "Байрактар", вышедший из-под управления.

Источник: Воздушные силы в комментарии Украинской правде, начальник КГВА Сергей Попко в Telegram и городской глава Киева Виталий Кличко

Детали: В Воздушных силах сообщили УП, что противовоздушная оборона работала по БПЛА, который в итоге был уничтожен силами мобильных огневых групп.

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Прямая речь Попко: "Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется".

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Обновление: Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что расчеты мобильных огневых групп сбили украинский беспилотник турецкого производства "Bayraktar", поскольку оператор потерял управление над ним и это несло риски.

Мэр столицы Виталий Кличко написал в Telegram, что в результате падения обломков БПЛА произошло небольшое возгорание в Печерском районе. Здания не повреждены, пострадавших нет.

Кроме того, был зафиксирован пожар в 4-этажном здании в Соломенском районе столицы. 

В 21:43 Кличко сообщил, что в Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4-этажного здания ТЦ, которое произошло на площади 50 м кв. 

"В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы здания и стекло на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили", – уточнил мэр.

Что предшествовало: В Киеве и Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу. С 20:13 киевляне начали слышать многочисленные взрывы и выстрелы в воздухе. Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора летательного аппарата.

В 20:33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.

УП, обновлено
Темы: КиевбеспилотникиПВО
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