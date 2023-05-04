Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 20:44
ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар
фото: Stocktrek Images

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат – это был украинский "Байрактар", вышедший из-под управления.

Источник: Воздушные силы в комментарии Украинской правде, начальник КГВА Сергей Попко в Telegram и городской глава Киева Виталий Кличко

Детали: В Воздушных силах сообщили УП, что противовоздушная оборона работала по БПЛА, который в итоге был уничтожен силами мобильных огневых групп.

Прямая речь Попко: "Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется".

Обновление: Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что расчеты мобильных огневых групп сбили украинский беспилотник турецкого производства "Bayraktar", поскольку оператор потерял управление над ним и это несло риски.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр столицы Виталий Кличко написал в Telegram, что в результате падения обломков БПЛА произошло небольшое возгорание в Печерском районе. Здания не повреждены, пострадавших нет.

Кроме того, был зафиксирован пожар в 4-этажном здании в Соломенском районе столицы. 

В 21:43 Кличко сообщил, что в Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4-этажного здания ТЦ, которое произошло на площади 50 м кв. 

"В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы здания и стекло на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили", – уточнил мэр.

Что предшествовало: В Киеве и Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу. С 20:13 киевляне начали слышать многочисленные взрывы и выстрелы в воздухе. Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора летательного аппарата.

В 20:33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.

УП, обновлено
Темы: КиевбеспилотникиПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Спецназ СБУ накрывает огнем российских оккупантов под Херсоном
Новые взрывы прогремели в Севастополе: оккупанты заявили о дроне на аэродроме
Применение Россией ядерного оружия маловероятно – глава разведки США
Зеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: