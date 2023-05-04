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Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 21:31
Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге
Владимир Зеленский и Марк Рютте в Нидерландах, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считают, что специальный трибунал, который будет рассматривать преступление агрессии Российской Федерации, должен размещаться в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении Зеленского и Рютте, принятом по итогам визита президента Украины в Нидерланды, сообщает "Европейская правда".

В заявлении оба лидера подчеркнули, что ни один существующий международный механизм не может осуществлять юрисдикцию над преступлением агрессии, совершенным в Украине.

"Мы привержены созданию специального ad hoc трибунала для судебного преследования и вынесения приговора за это преступление с привлечением международного сообщества", – отметили Зеленский и Рютте. 

Они приветствовали обязательства 36 государств, которые на сегодня присоединились к Основной группе по созданию специального трибунала по российскому преступлению агрессии, и призвали другие государства присоединиться к этим усилиям для обеспечения правосудия и предотвращения безнаказанности.

"Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала", – заявили Зеленский и Рютте.

Они также приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге и поблагодарили государства-члены Совместной следственной группы, а также Европейскую комиссию и Евроюст за их усилия. 

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Они поблагодарили Совет Европы за его приверженность к созданию реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, и подтвердили, что такой реестр убытков будет расположен в Гааге.

Ранее в феврале президент Зеленский заявлял, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве перспективы создания в Гааге специального трибунала по преступлению российской агрессии.

Как сообщала "ЕП", в новых решениях ПАСЕ в январе впервые появились детали и очертания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ. Этот орган, что довольно символично, предложили создать в Гааге. 

Детали в статье: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Темы: ЗеленскийНидерландыРосcияГаагский трибунал
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