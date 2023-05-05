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Пригожин показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил Герасимова и Шойгу

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 03:14
Пригожин показал ряды трупов вагнеровцев и обматерил Герасимова и Шойгу
Пригожин, скриншот

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.

Источник: видео из Telegram-канала пресс-службы Пригожина

Детали: Сначала Пригожин показывает ряды трупов "вагнеровцев", которые якобы погибли 4 мая на войне в Украине.

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Далее он заявляет о "нехватке боеприпасов 70%". И материт (матерные слова в видео запикиваются - ред.) начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, обвиняя их в смертях убитых "вагнеровцев".

Видео подписано: "Потери ЧВК "Вагнер" за 4 мая 2023 года".

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Темы: ПригожинВагнервойнаРосcия
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